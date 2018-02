Drugsdealer 'erin geluisd' door familie ex-vriendin 07 februari 2018

02u51 0 Lanaken A.O. (27) uit As riskeert een celstraf van 10 maanden en een boete van 6.000 euro voor de uitvoer van drugs naar Nederland. De politie vond 37 zakjes cocaïne in een brillenetui in het handschoenkastje van zijn auto. "Dat heeft de familie van mijn ex-vriendin daar verstopt", verdedigde de twintiger zich.

Op 28 juni 2015 was A.O. betrokken in een vechtpartij in Lanaken. Toen de politie ter plaatste kwam, vluchtte A.O. met de auto weg. De politie zette de achtervolging in tot in Maastricht, waar de beklaagde de wagen achterliet. Behalve 37 zakjes cocaïne vond de politie ook een aantal weegschaaltjes. "Die auto die hij bestuurde was van iemand anders", legde de advocaat van A.O. uit. "De familie van zijn ex-vriendin heeft die cocaïne in de auto verstopt tijdens de vechtpartij eerder die dag. A.O. werd door de broer van zijn ex-vriendin en een tiental familieleden opgewacht. Ze wilden niet dat het meisje een relatie had met A.O., een ex-gedetineerde. Toen de politie ter plaatse kwam is A.O. in paniek geschoten en weggereden. Een oom van die ex-vriendin zit in de cocaïne branche en de familie had gedreigd hem erin te luizen als hij nog een relatie met haar begon."





Volgens A.O. zei zijn vriendin ook nog: "Er ligt iets in het brillenetui, maar je mag er niet aankomen." De rechtbank hechtte geen geloof aan deze verklaring. De drugs, het brillenetui en de weegschaaltjes werden verbeurd verklaard.





(VCT)