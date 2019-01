Drama nipt vermeden: reddingshondenteam houdt oefening in de sneeuw, en stoot toevallig op gewonde demente man MMM

31 januari 2019

10u17 0 Lanaken Een drama is gisterenavond nipt vermeden in het bos vlakbij het ziekenhuis van Lanaken. Een demente man lag er roerloos én gewond in de sneeuw, maar werd per toeval ontdekt door het reddingshondenteam Argos. “Wij waren op oefening en zijn op het slachtoffer gestoten", klinkt het.

Het in één van de zijwegjes van het bos aan campus Sint Jan in Lanaken. Reddingshondenteam Argos besloot om gebruik te maken van de sneeuwval en oefende in de omgeving.

Die oefening werd plots wel héél concreet toen ze op ongeveer 40 meter diepte in het bos een man gewond in de sneeuw zagen liggen. Hij lag met zijn aangezicht naar beneden in de sneeuw en was gewond. “Hij bloedde aan mond en neus”, vertellen ze bij Argos. “Eén van onze teamleden en de speurhond was per toeval op hem gestoten. Dit had héél anders kunnen aflopen, zéker in deze vriestemperaturen.”

Indien de reddingswerkers niet hun oefening in de sneeuw hadden gehouden, was de man wellicht ‘s morgens pas gevonden. “Hij was een beetje dement, maar was nog bij bewustzijn. Meteen hebben we de ziekenwagen laten komen."

Waar de man vandaan kwam is voorlopig nog niet duidelijk.