Domein Molenberg wordt weer natuur EX-BEWONER START ACTIE TEGEN SLOOP KINDEROPVANG JEMPI WELKENHUYZEN

21 augustus 2018

02u43 0 Lanaken Het voormalige kinderopvangcentrum, de villa en het schooltje op domein Molenberg worden afgebroken. Eigenaar Natuur en Bos (ANB) wil na jaren leegstand van het domein weer natuurgebied maken. In februari moeten de werken starten. Ex-bewoner Ronny Moors protesteert met klem tegen de sloop. "Het is bouwkundig erfgoed", vindt hij.

Volgens Natuur en Bos is er de afgelopen jaren gezocht naar een investeerder die de site een herbestemming zou geven. Maar die is niet gevonden. En dus valt afbraak niet langer uit te sluiten. Een duidelijk standpunt. Ronny Moors spreekt van moedwillig verzuim, waardoor een ondernemer intussen twee miljoen euro moet investeren om het complex alsnog operationeel te maken.





Brief naar koning

"Er is niet actief gezocht naar een overnemer. Nochtans zouden een B&B, gekoppeld aan een stilte-, natuureducatief of een congrescentrum, hier zeker passen", zegt de man die met lede ogen de plannen tegemoet ziet. Moors bracht immers heel zijn kindertijd door op Molenberg. Het was zijn 'thuis'. "Ik ga een brief schrijven naar onze koning. Ik wil de afbraak tegenhouden. Indien nodig kruip ik op het dak wanneer de bulldozers komen. Niemand van de lokale bevolking kreeg inspraak over dit domein, noch over het afsluiten van de Daalbroekstraat, nochtans een belangrijke doorgang naar het psychiatrisch ziekenhuis en naar Rekem." Burgemeester Marino Keulen begrijpt de situatie. "Het hoofdgebouw straalt een zekere kwaliteit uit, de vroegere bewoners kregen er warmte en zorg. Maar het pand vormt tegelijk een dreigende schaduw als reservekoepel voor het naburige opvangcentrum Ter Dennen. Dat viert in september zijn 25-jarig bestaan. Lanaken vangt al een 200-tal asielzoekers op. Nu is het de beurt aan anderen om solidair te zijn."





Eind juni sloot daarenboven de basisschool wegens te weinig leerlingen. Men kreeg dit jaar nog een gunstige doorlichting. Alleen over de bewoonbaarheid kwamen opmerkingen. Er was perfect onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen. "We sloten de deur met 22 leerlingen", aldus directeur Manuel Dresen. "De onregelmatige in- en uitstroom van vluchtelingenkinderen, een beperkte overheidstoelage en hoge maandhuur maakten de werking zeer moeilijk. Het personeel, tien leerkrachten, wacht de reaffectatie. Sommigen kunnen aan de slag in Bilzen, Maasmechelen of gaan naar Jan Rosier Lanaken. Die school zal, samen met Alicebourg, ook de kinderen opvangen. Die kids moeten nu met de lijnbus naar ginds, terwijl het schooltje pal naast het asielcentrum ligt. Een hele aanpassing." Intussen is Ronny Moors een eerste protestactie gestart op Facebook. In enkele dagen tijd heeft hij reeds 12.000 clicks. Burgemeester Keulen zegt dat de omgevingsvergunning voor sloop door ANB momenteel nog niet in behandeling is.