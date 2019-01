DNA op sporttas vol gestolen brillen: man riskeert jaar cel maar beweert dat hij niets met diefstal te maken heeft VCT

03 januari 2019

13u11 0 Lanaken Een Luxemburger riskeert een jaar cel voor een inbraak bij optiek Ritchi in Lanaken in de nacht van 2 november 2015. Twee inbrekers klommen via het dak binnen in de winkel en namen alle brillen in sporttassen mee. Het DNA van de Luxemburger werd aangetroffen op een van de gedumpte sporttassen maar de man beweert dat hij zelf nooit in Lanaken is geweest en vraagt de vrijspraak.

In de nacht van 2 november 2015 probeerden twee inbrekers rond 1u30 in te breken bij optiek Ritchi aan de Staatsbaan in Lanaken. Dat lukte eerst niet, waarna het duo vertrok. Een uur later kwamen de twee echter terug en slopen via de tuin van de woning van de buren naar de achterkant van de zaak. “Door een tafel en een stoel te gebruiken zijn ze over een omheining van twee meter gekropen en zo via het plat dak naar binnen geklommen,” beschreef de aanklager. “Ze hebben de alarmsensoren kapot gemaakt. Ze zijn twee keer binnen gegaan en ze hebben alle brillen in sporttassen meegenomen.”

De politie betrapte de twee inbrekers, die op de vlucht sloegen en een van de sporttassen met de gestolen buit dumpten. Op die sporttas werd het DNA ontdekt van de Luxemburger. De man zelf beweert echter dat hij niets met de diefstal te maken heeft. “Hij is gefrustreerd dat hij zich hiervoor moet komen verantwoorden,” benadrukte zijn advocaat, die de vrijspraak vroeg. “Hij heeft nog nooit iets gestolen en is nooit in Lanaken geweest. Het DNA is niet voldoende bewijs want dat kan een sporttas zijn geweest die hij zelf al jaren geleden heeft weggegooid.”

Vonnis volgt op 31 januari.