Discussie over vergadering vzw Toerisme Jempi Welkenhuyzen

26 februari 2019

18u33 0 Lanaken In de gemeenteraad van Lanaken is discussie over de algemene vergadering van de vzw Toerisme van 13 maart. Volgens de oppositie moet de raad eerst de agenda van deze vergadering goedkeuren. Klopt niet, aldus de meerderheid.

Volgens Vera Jans (CD&V) komt het wel degelijk de gemeenteraad toe de agenda van de vzw Toerisme goed te keuren, punten toe te voegen of zelfs te schrappen. Maar de meerderheid gaf hier geen gehoor aan. Jans vroeg het punt te verdagen. Het dossier bleek onvolledig, waardoor de oppositie haar afgevaardigden in de algemene vergadering niet kan instrueren. “Men vraagt de begroting 2019 goed te keuren en er worden investeringsdossiers uitgesteld. Wij tekenen geen blanco cheque”, luidt het. “Als de meerderheid volhardt in de boosheid, overwegen we klacht neer te leggen”, zegtJans.