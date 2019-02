Dineren tussen de dino’s Jempi Welkenhuyzen

22 februari 2019

15u29 1 Lanaken Vanaf 16 maart begroeten drie imposante dinosaurussen je bij Domaine La Butte aux Bois. De dierengroep komt uit de Granada Gallery in Tucson Arizona, waarmee de Lanakense juwelier Jochen Leën recent een joint-venture aan ging. Binnenkort opent Leën een vestiging ervan in Antwerpen.

“Aangezien ik bij La Butte aux Bois sinds 2010 mijn bureau en mijn vitrinekasten heb staan, krijgen zij de primeur. Niet toevallig vindt dan de meest prestigieuze kunstbeurs TEFAF in Maastricht plaats”, vertelt Leën. De Granada Gallery is opgericht door Alison Magovern en de Zwitserse Rüdiger Pohl. Ze bezitten de grootste verzameling fossielen, mineralen en edelstenen ter wereld, goed voor meer dan 80.000 kwaliteitsvolle stuks. Een deel ervan is onder meer uitgeleend aan de universiteit in Freiberg. De uitgebreide collectie fossielen worden geëxposeerd in musea te Wyoming en China.

Pöhl staat samen met zijn vader aan het hoofd van een holding die paleontologisch onderzoek doet in mijnen, waar ze ook de edelstenen bovenhalen. “Samen met hen ontwikkelde ik het concept ‘Mineral to Jewelry and from Mine to Market’. Alle processen: ontginnen, slijpen en verwerken tot edelstenen gebeurt door ons zelf. Naast haute-couturejuwelen ga ik me nu ook meer inzetten op de verzamelmarkt van ruwe en afgewerkte stenen.”

Voor Leën is dit een nieuwe stap in zijn carrière. Drie jaar terug ontwierp hij nog een ring voor de Amerikaanse ster Alicia Keys. Dat de dino’s veel bekijks krijgen bij La Butte, hoeft alvast geen betoog.