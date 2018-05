Dieven stelen Porsche-oldtimer 25 mei 2018

02u59 0

Dieven hebben in de nacht van woendsag op donderdag toegeslagen in de Lindestraat in Veldwezelt. De daders konden een Porsche Carrera, een oldtimer, buit maken. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. (MMM)