Dieven saboteren slagboom en stelen oldtimer 05 september 2018

02u30 0

Autoliefhebber Wim Smit uit Nederland is er het hart van in: hij had na jaren sparen eindelijk zijn droomauto, een Mercedes 280 SL, kunnen kopen, maar de oldtimer werd zondagnacht op de parking van Eurotel gestolen. De dieven lieten hun oog ook vallen op 2 Porsches, maar die hadden een stroomonderbreker en konden niet worden gejat.





"Wij waren hier 2 jaar geleden al op bezoek en hadden het toen erg naar onze zin", zegt het slachtoffer. "Daarom kwamen we dit jaar weer. Eurotel heeft een beveiligde parking. Maar de dieven hadden de slagboom gesaboteerd. Hierdoor kregen ze vrije toegang tot de dure oldtimers die er stonden. De nachtwaker heeft met de dader zelfs staan praten, maar verder geen acht geslagen op de man. Deze maakte hem wijs dat er een sleepwagen op komst was omdat zijn wagen in panne stond." (WJL)