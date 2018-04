Dieven roven auto leeg 04 april 2018

Aan het kerkhof in de Lindestraat in Lanaken hebben dieven maandag omstreeks 15 uur ingebroken in een wagen. Ze sloegen een raam in van het voertuig, dat op de parking stond. De daders konden aan de haal gaan met een handtas, gsm en etenswaren. Voorlopig ontbreekt van hen elk spoor. (MMM)