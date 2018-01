Dieven keren terug na poging diefstal 02u31 0

Dieven hebben dinsdagavond rond 20.40 uur proberen in te breken in een woning aan de Kiezelweg in Lanaken. De bewoonster, die thuis was op dat moment, stond plots oog in oog met twee verdachten. De mannen sloegen op de vlucht zonder buit. De bejaarde bewoonster was zwaar onder de indruk en werd die nacht opgevangen bij familie. Daar maakten de daders blijkbaar gebruik van, want zij keerden terug. Gisterochtend stelde de familie weer een inbraak vast rond 10.30 uur. Het is echter niet duidelijk of de daders dit keer wél iets meenamen. Van de dieven ontbreekt voorlopig elk spoor. (MMM)