Dieven aan de haal met koperen afvoerbuizen kleuterschool 't Wezeltje

06 december 2018

Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag een diefstal gepleegd in 't Wezeltje in Veldwezelt. De feiten werden donderdagochtend rond 8 uur vastgesteld. De dieven gingen aan de haal met vijf koperen afvoerbuizen. Van de daders ontbreekt elk spoor.