Dierenvrienden vragen nu al minder vuurwerk met oudejaar 26 maart 2018

02u29 0

Bezorgde dierenliefhebbers in Lanaken voeren, onder de naam 'Stop Vuurwerk', nu al gesprekken met burgemeester Marino Keulen en Vuurwerkmeesters Vangelabbeek. Ze vragen een kortere afsteektijd van vuurwerk op oudejaar en betere informatie voor onder meer scholen. Ze willen ook dat burgers in december via een app meldingen kunnen doen aan de politie. Door het afschieten van vuurwerk in te dijken, hopen ze heel wat dierenellende te verminderen en het aantal dode dieren terug te dringen. De dierenvrienden eisen naar eigen zeggen geen verbod op vuurwerk, maar vragen een leefbare situatie. In september komen ze terug bij elkaar. Bij Vuurwerkmeesters Vangelabbeek laten ze intussen weten dat ze diervriendelijk vuurwerk uittesten dat tot 60 procent minder lawaai zou produceren. Ze gaven al een demonstratie in Geel en zullen dit vuurwerk later ook aanwenden in het openluchtdomein van Bokrijk. (WJL)