Dieren voederen verboden in kinderboerderij 06 juli 2018

De vzw Pietersheim heeft een verbod ingevoerd op het voederen van de dieren op de kinderboerderij in domein Pietersheim. Vastgesteld is dat veel bezoekers met goede bedoelingen oud brood of keukenafvalrestjes meebrengen om de beesten te voeren. Maar de boerderijdieren blijken daarbij niet gebaat. Sommige dieren zijn op dieet, andere krijgen te grote porties. De verzorgers hebben hierdoor vervelende gedragsveranderingen vastgesteld, zoals bedelgedrag. En dus stelt men paal en perk hieraan. Dikke dieren zijn immers geen gezonde dieren. Bij de administratieve dienst van de kinderboerderij kan men tussen 8.30u en 16 u zakjes kopen met voer dat wel geschikt is voor bepaalde diersoorten, luidt het. Ook moet men weten dat het wettelijk verboden is om de dieren te voederen met keukenafval omdat dit ziektes in de hand werkt. (WJL)