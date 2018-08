Dienstencentrum viert eerste verjaardag 22 augustus 2018

Het dienstencentrum 'Aan de Statie' aan het Europaplein bestaat één jaar. Het is uitgegroeid tot de ideale ontmoetingsplaats voor de 60-plusser. Dat blijkt uit cijfers van het OCMW.





Zo werden afgelopen jaar 4.547 maaltijden verstrekt en waarschijnlijk wordt het sociaal restaurant volgend jaar uitgebreid met een vierde eetdag. Er werken momenteel 46 vrijwilligers aan programma's op maat bij het onthaal, de cafetaria en via vormings- of recreatieve activiteiten.





Ook de dienst Welzijn is gevestigd 'Aan de Statie' waarbij allerlei informatie en doorverwijzing naar andere instanties gebeurt. Naar volgend jaar toe wordt de afwerking van de omgeving voorzien met een park en een groententuin, in samenwerking met rusthuis Ludinaca. Er is een kunstwerk in aanbesteding. Vanaf volgende maand vinden ook een 16-tal nieuwe activiteiten plaats, zoals schaken, zingen in een koor, ochtendgym- en zwemmen. Op 2 en 3 september is er een opendeurdag. Info: 089/73.00.61 of www.lanaken.be/dienstencentrum (WJL)