Dienst Lokale economie beste van Limburg 13 augustus 2018

02u38 0 Lanaken De gemeentelijke dienst Lokale Economie van Lanaken is de beste van de klas in Limburg. Dat blijkt uit een enquête bij 489 bedrijven door UNIZO en VKW.

Eerder werd ook al gesteld dat Lanaken het meest ondernemersvriendelijk was. Schepen Mark Curvers beaamt: "Er werd een KMO-zone gecreëerd op het industrieterrein. Daar zijn er van de tien percelen nog slechts twee niet verkocht. Er werden diverse financiële en fiscale maatregelen uitgewerkt. Zo is er een vrijstelling voor het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing bij nieuwe investeringen of in geval van uitbreiding van een bedrijf voor het deel dat erbij komt. Op financieel vlak voorzien we een starterspremie en een aanwervingspremie van 1.000 euro per aangeworven personeelslid dat minstens één jaar in dienst blijft. Verder is de dienst Economie zeer actief in de ondersteuning van ondernemers en investeerders in de realisatie van hun plannen en ambities. Tot slot is het gratis parkeren in het centrum een grote troef."





Toch is er ook in Lanaken werk aan de winkel. De spoorwegterminal ligt er al jaren verlaten bij en de leegstand van winkelpanden- en galerijen ligt boven het Limburgs gemiddelde. (WJL)