Diefstal in Deken Bernardstraat 11 juli 2018

In de nacht van maandag op dinsdag werd een inbraak vastgesteld in een woning in de Deken Bernardstraat in Maasmechelen. Het nadeel was niet gekend op het moment van de vaststellingen. Politie Lanaken-Maasmechelen voert het onderzoek. (BVDH)