Dief tankt auto én bidons vol en gaat ervandoor 09 maart 2018

03u02 0 Lanaken Bij Tankstation Tollenaers aan de Kiezelweg heeft woensdagavond een man voor 216 euro aan benzine gestolen.

De dief vulde eerst de tank van zijn wagen, maar opende daarna zijn autokoffer, die helemaal vol met bidons stak. Die vulde hij ook één voor één. "Aangezien we nog open waren, was ook ons pompsysteem nog actief", vertelt zaakvoerster Anne Tollenaers. "De man is na het tanken gewoon vertrokken zonder te betalen. We hebben de Belgische én Nederlandse politie verwittigd aangezien het om een Nederlandse nummerplaat ging, maar veel konden ze niet achterhalen. Ze konden ook moeilijk informatie uitwisselen, dus besloot ik om het filmpje zélf op sociale media te zwieren." In enkele uren tijd kon Tollenaers naar eigen zeggen de identiteit van de dader achterhalen. "Het gaat met zekerheid om een Nederlander. De nummerplaat blijkt gestolen. Natuurlijk gaan wij hem contacteren en confronteren met de feiten."





(MMM)