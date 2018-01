Dansvoorstelling '75 minuten' 23 januari 2018

Binnenkort gaat dansschool Alignment Dance Company op toernee voor vier voorstellingen in de provincie. Onder het motto 'Zien we allemaal dezelfde kleur' heeft choreograaf Stefano Giuliani een modern dans- en muziekproject uitgewerkt, goed voor 75 minuten genieten van expressieve dansers, een uniek decor en een indrukwekkend lichtplan. Het stuk kan als maatschappelijk geëngageerd worden omschreven.





Voor informatie en kaarten: www.adance.be/dance-company-on-tour. Of via de dansschool: St.Pieter, 3, 3621 Rekem , tel: 0498.480 250. (WJL)