Danny's Taste in Kerstsfeer Jempi Welkenhuyzen

30 november 2018

Sinds kort kan men ex-sterrenchef Danny Vanderhoven (De Griffie) zien kokkerellen op TVL in het kookitem ‘Danny’s Taste’. Voor de Kerst heeft hij een special ingeblikt met bekende Vlamingen en politici, waaronder conceptueel kunstenaar Koen Vanmechelen, schlagerprinses Lindsay en de nieuwe Hasseltse burgemeester Steven Vandeput. De uitzendingen lopen vanaf 24 december op TVL, vier keer per dag in een lussysteem.

Lekker en niet ingewikkeld. Dat vertelt de Lanakenaar, recent bekroond met 14 op 20 in de Gault&Millaugids, terwijl zijn restaurant De Griffie aan de Bampslaan in Hasselt amper één jaar open is. “ De opnamen verliepen vlot, er was een toffe ambiance in de zaak. Iedereen kwam mooi opgekleed. Bernard Van Buggenhout zorgde voor een knappe montage. Sommelier Johan Herbots gaf leuke informatie en mijn partner Ineke Dols was de perfecte gastvrouw. Ik denk dat dit ook afstraalt op het scherm.”