Controle Kinderboerderij vrij positief jempi welkenhuyzen

05 december 2018

De vaststellingen door de dienst Dierenwelzijn in de kinderboerderij Pietersheim afgelopen zomer blijken vrij positief. Toch waren er ook aanbevelingen, zo blijkt uit het rapport.

Door de commotie in de sociale media over de slechte toestand van bepaalde dieren, kreeg de vzw Pietersheim de inspectie over de vloer. De evaluatie viel vrij goed uit. De verzorgers moeten de tanden van de oude paarden goed verzorgen. Ook werd advies gegeven over de ezels, paarden en pony’s wat betreft de hoeven. Het vaccinatie van de konijnen ontbrak en men vraagt dat cavia’s en konijnen ten allen tijde hooi moeten krijgen. Omdat haasachtigen familiedieren zijn wil de inspectie dat men enkele konijnen samen zet. Tot slot moeten er zitstokken komen in de voliëres.