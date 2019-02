Componist woont in directeurswoning Molenberg dat binnenkort wordt gesloopt : “De omgeving inspireert me om te componeren” Marco Mariotti en Jempi Welkenhuyzen

28 februari 2019

20u34 0 Lanaken Wie langs de leegstaande panden van het voormalige kinderdorp Molenberg passeert, zal vooral verwaarloosde gebouwen opmerken. Maar wie héél goed luistert hoort pianomuziek afkomstig uit de directeurswoning. Daar woont componist en muzikant Martinus Wolf (54) al vijf jaar. “Maar 31 mei moet ik er uit en dan wordt het pand gesloopt”, vertelt de man.

Decennia lang diende Molenberg in de bossen van Rekem als dorp voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. In 2007 kocht de Vlaamse overheid het domein als enclave in het Nationaal Park Hoge Kempen. Geen enkele partij bleek kandidaat door de ligging en de hoge renovatiekost dus besliste Agentschap Natuur en Bos om de boel te slopen. Tot Martinus Wolf op de proppen kwam.

Sinds 2014 stond ook de directeurswoning op het domein leeg, maar werd een oplossing gezocht om de veiligheid en bewoning te garanderen. Die rol werd weggelegd voor Wolf. “Ik woon hier nu al vijf jaar", vertelt hij. “Eerst met medebewoners, maar sinds een tijd alleen. Ik ben sinds mijn tienerjaren met muziek bezig, studeerde kleinkunst aan Studio Herman Teirlinck en ging zelfs met Guido Belcanto op tour. Maar in 2012 gooide ik mijn leven over een andere boeg.”

Pal in het midden van woonkamer staat een versleten vleugelpiano én een muurpiano. In de gang richting keuken staat nog een witte muurpiano. Het volledige ademt muziek onder een vleugje anarchie. Wolf besloot na een jarenlange carrière straatmuzikant te worden en schuimt sindsdien tal van steden doorheen heel Europa af. “Ik componeer bijzonder veel en haal hier in het bos vooral mijn inspiratie. Hiervoor woonde ik in een gelijkaardig pand in Durbuy. Waar ik nu concreet heen gaan, weet ik nog niet.”

Luxe is zowat nergens in het gebouw aanwezig. De man heeft net genoeg water, elektriciteit en warmte om te kunnen leven. “Mazout is er niet meer, maar ik heb elektrische vuurtjes die me warm houden. Ik haal al mijn inkomsten uit muziek, op straat. Alle weken speel ik op pleinen en straten mét een echte piano, vaak in Maastricht, Hasselt en Luik. Maar ik ben al op tour geweest in bijna alle grote steden. Komende zomer wil ik naar het noorden trekken. Met mijn kleine vrachtwagen, een piano op wielen, wat kleren en een beetje geld trek ik er dan op uit. Dit keer zal het Nederland, Denemarken, Polen en Duitsland worden.”

Inspiratie

Wolf beseft dat hij eind mei het pand moet verlaten en heeft ook hier al herinneringen gemaakt. “Het is belangrijk dat ik inspiratie haal uit mijn omgeving. Ik heb mij ook ingeschreven voor een sociale woning, want ik ben daar wettelijk toe verplicht, maar ik zou er bijzonder ongelukkig worden. Veel heb ik niet nodig.” Wellicht trekt Wolf hierna richting Overpelt, omdat ook daar een gelijkaardig pand ter beschikking zal komen.

Appreciatie

Maar kan je dan leven van enkel de muziek? “Moeilijk, dat geef ik toe. Maar als ik wat eten, een brood en een goed fles wijn kan kopen, ben ik al gelukkig. Deze maand schreef ik nog een nieuw nummer: Joie de vivre, een melancholisch lied met een warm gevoel. Als ik dan in Luik speel, start ik daar meteen mee. Mensen vertellen soms dat ik hen emotioneer met mijn muziek. Die appreciatie is onbetaalbaar en voor mij véél belangrijker dan geld.”