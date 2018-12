Commotie over gekapte lindenboom jempi welkenhuyzen

20 december 2018

14u26 0

Een gekapte lindenboom bij het kapelletje op de hoek van de Dukatonweg met de Maastrichterweg in Smeermaas zorgt voor heel wat commotie bij de buurtbewoners. De boom moest verdwijnen omwille van de wegenwerken. Hij werd 30 jaar geleden geplant bij de inhuldiging van het kapelletje en kende intussen een doormeter van bijna 40 cm.

Het oorspronkelijke Mariakapelletje werd gebouwd door de familie Diedericks. Maar omdat het vaak werd omver gereden besloot de buurt het te vervangen door het huidige. Daarbij hoorde ook beplanting.

Volgens de familie Cardinaels-Vanderhoven stond de boom op hun privé-eigendom. De technische dienst van de gemeente Lanaken betwist dit, want berm en dus openbaar domein. Wel geeft men toe dat er een fout is in de plannen wat betreft de verbreding van de weg naar de Dukatonweg. Die situeert zich wel degelijk op privé terrein. Detailonderzoek moet meer uitkomst bieden.

De eigenaar neemt de uitleg niet en trekt naar het vredegerecht in Maasmechelen. De wijkagent is gevraagd de nodige vaststellingen te doen.