CoderDojo Belgium bestaat 1 jaar Jempi Welkenhuyzen

19 maart 2019

Op 31 maart viert de non-profit beweging CoderDojo het éénjarig bestaan in de bibliotheek. Jongeren tussen 7 en 18 jaar kunnen ‘s voormiddags dan deelnemen aan de programmeerclub, de zgn. ‘Dojo’. Nadien volgt een toonmoment.

Op die Dojo leren jongeren programmeren, websites maken, apps en leuke spelletjes ontwikkelen. De dojo’s worden gerund door gedreven vrijwilligers en coaches die voldoende ICT-kennis hebben. Daarnaast zijn er de zgn. ‘cooks’ die instaan voor de praktische organisatie. De beweging kent een snelgroeiend netwerk wereldwijd. Wie wil deelnemen aan het project moet wel over een laptop beschikken. De coaches installeren er de nodige software op. Wie echter geen laptop heeft, kan dit vooraf doorgeven. Dan probeert men in een draagbare computer te voorzien.

Vooraf inschrijven is nodig. Dat kan via Eventbrite.com. Wie niet zo handig is, kan dat ook via lanaken@coderdojobelgium.be