Club 100 Gala voor mensen met een beperking Jempi Welkenhuyzen

08 november 2018

10u51 0 Lanaken Onlangs vond in het Partycenter San Lanaco de Club 100 Gala avond plaats. Zo’n gala integreert anders-validen met mensen zonder beperking. Ze worden er als echte VIP’s voorzien van een hapje en een drankje. Ook kon men genieten van optredens door o.a. The Melodies en Eric Ghelen.

Club 100 is in Lanaken en omstreken zeer bekend. Volgend jaar bestaat de groep, onder impuls van Pascal Raithel, 20 jaar! Van doorzettingsvermogen gesproken. De club laat exact 100 sponsors toe, die allerlei activiteiten ondersteunen. De Gala is daar een vaste waarde van. Daarnaast organiseert men familie- en verwendagen, deelt men kerstcadeaus uit, tot carnavalskostuums toe. Ook carnaval staat hoog in het vaandel. Hiervoor kiest de club jaarlijks een eigen prins.