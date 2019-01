Clara Eurlings viert 100ste verjaardag in woonzorgcentrum Ludinaca Jempi Welkenhuyzen

22 januari 2019

10u56 0 Lanaken Clara Eurlings heeft haar 100ste verjaardag gevierd in woonzorgcentrum Ludinaca in Lanaken. De directie, het personeel en leden van het schepencollege zetten haar in de bloemetjes.

De eeuwelinge was gehuwd met Huub Warson. Ze was gekend als ‘Clara van de Warson’, de gelijknamige kledingwinkel in de Bessemerstraat. Die begon ze in 1943. Behalve dames- en herenkleding verkochten en verhuurden ze ook rouwkledij en Chrysostomosjassen. Daarmee waren ze voor op hun tijd. Elke carnavalist kon er ook de betere carnavalskleren huren.

Clara stond bekend als een gedreven zakenvrouw, die met haar daadkracht en eigen mening respect afdwong van iedereen.

Als volleerde kleermaakster werkte ze met naald en draad tot aan haar 94ste verjaardag.

Intussen geniet ze in WZC Ludinaca van de mooie momenten die dochter Yolanda en partner, kleindochter Sarah en familie met haar doorbrengen.