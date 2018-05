Chiro Jooske laat kleuters proeven van jeugdbeweging 18 mei 2018

02u54 0

Chiro Jooske Smeermaas nodigt de kleuters van de derde kleuterklas uit op zaterdag 19 en 26 mei om te proeven van de jeugdbeweging. Kinderen van zes jaar of ouder zijn elke zaterdag tussen 10 en 12.30 uur welkom in de lokalen in het OC Jeugdpark naast de basisschool. Wie nog geen lid is, maar wel mee op kamp wil, kan zich inschrijven. Het tentenkamp vindt plaats van 22 juli tot 30 juli in St. Huibrechts-Lille. Voor meer informatie kan je mailen naar: chirojooske@gmail.com. (WJL)