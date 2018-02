Chauffeur tegen rechter: "Boete is onterecht" 28 februari 2018

Een chauffeur die een tijd geleden bestellingen aan het leveren was in de omgeving van de parking aan het Molenweideplein in Lanaken, moest zich bij de politierechter in Maaseik verantwoorden voor het niet dragen van de gordel. "Ik had enkele leveringen kort na elkaar en ben op de bon geslingerd door een agent omdat ik mijn gordel niet droeg", reageerde de man. "De boete is onterecht. Het was op een parking en niet op de openbare weg. Veel chauffeurs van de post rijden tegen het verkeer in en daar zegt men niets tegen", verdedigde de man zich. "Geen gordel dragen op een parking is misschien minder erg, maar de gordel is verplicht of je moet in het bezit zijn van een vrijstelling", aldus de politierechter. Vonnis op 13 maart. (GBO)