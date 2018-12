Chaletpark De Krieckaert helpt minderbedeelden Jempi Welkenhuyzen

29 december 2018

14u19 0

Tweede kerstdag organiseerde Chaletpark De Krieckaert in Gellik een ontbijt voor de minst bedeelden in de Lanakense samenleving. Ook werden er heel wat kerstpakketten klaar gezet in de vroegere voetbalkantine. Er waait duidelijk een nieuwe wind door De Krieckaert.

Eigenaar Guy Coenen werkt stap voor stap verder aan de overname van het chaletpark. Momenteel peilt hij bij de bewoners naar plus- en min- en verbeterpunten via een enquête. Daarbij komen thema’s als bewoning, verwarming, verblijf, uitbating taverne etc. aan bod.

Ook zette men in op de opruiming van het terrein, de ophaling van het huis-, groen- en grof vuil. Er kwamen versmallingen opdat men zou vertragen in het park, de petanquebaan is terug en de taverne kreeg een nieuwe look. Men organiseert er tal van evenementen en activiteiten voor bewoners en buitenstaanders. Momenteel denkt men aan de inrichting van een sauna in de lounge.