Cecile en Coen tonen 200 jaar oude hoeve aan publiek 12 juli 2018

02u52 0

Tweehonderd jaar, zo oud is de L-vormige hoeve, die beschermd werd als monument omwille van de historische en volkskundige waarde.Sinds een 15-tal jaren is het de woonst van Cecile Többen en haar vriend Coen Eggen, bouwhistoricus.





"Wij vonden het nu een geweldige gelegenheid om de buurt kennis te laten maken met dit prachtig pand dat zeer stijlzuiver is gebleven", aldus Cecile. "Een dubbel eeuwfeest vol gastvrijheid", voegt burgemeester Marino Keulen eraan toe. Tal van elementen in de hoeve zijn nog authentiek.











(WJL)