CD&V mixt 'ervaring en vernieuwing' 23 juni 2018

'Ervaring en vernieuwing'. Zo stelt CD&V de lijst in Lanaken voor. Gemeenteraadslid Bert Paulissen, coördinerend directeur Vrije Basisonderwijs, trekt de lijst. Vera Jans, 18 jaar ervaring in de gemeenteraad en 14 jaar Vlaams parlementair, krijgt plaats 2.





Fractieleider Dr. Freddy Stouten is lijstduwer. Plaats 3 is voor gemeenteraadslid Rudi Mechels. Daarna komt er ruimte voor nieuwkomers, onder wie Petra Ceustermans, Ruben Hauben en Myrthe Carlisi. De tweede kolom wordt aangevoerd door uittredend raadslid Jean Pierre Hermans (plaats 16). Met de helft nieuwkomers in de top zes en de gelijke verdeling man-vrouw wil CD&V een afspiegeling zijn van Lanaken: studenten, actieve senioren, mensen uit de zorg, onderwijs, landbouw en ambtenarij.





De partij gaat onder meer voor een sterker sociaal beleid en inzet voor de deelgemeenten van Lanaken. (WJL)