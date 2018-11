Carnaval zonder prins Jempi Welkenhuyzen

09 november 2018

16u17 0 Lanaken Op 11 september opent het nieuwe carnavalsseizoen. Dat zal in Smeermaas dit keer iets anders verlopen. CV Nit te Geluive is er immers niet in geslaagd om een carnavalsprins te vinden voor het vastenavondgebeuren.

We schreven het reeds in juli. Toen zocht de ‘Raad van Elf’ een carnavalsprins. Ze flyerden huis aan huis met de vraag naar een kandidaat. Maar daar is niets uitgekomen. Dus zet men maar in op het schoolcarnaval. Ook de kindernamiddag met aanstelling jeugdprinsen, stoet en bal blijven behouden. Alle activiteiten gaan door in een feesttent aan café De Toerist.Ex-prins Dominique Terwingen toont begrip voor de zaak, al vindt hij het zeer jammer dat na bijna een halve eeuw carnavalsleven in Smeermaas de prins zijn steek aan de haak hangt. “ De wekelijkse uitstappen worden voor velen te veel en de kostprijs , toch minstens 5000 euro, is ook een brug te ver, zo blijkt.”