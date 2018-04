Carnaval werd nachtmerrie 24 april 2018

02u55 0 Lanaken Een man uit Lanaken moet aan een stadsgenoot bijna 30.000 euro schadevergoeding betalen omdat hij hem, zonder aanleiding, zwaar verwondde tijdens carnaval 2016.

Hij werd veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 1.200 euro. Aan de mutualiteit van zijn slachtoffer is hij 5.407 euro schadevergoeding verschuldigd.





Op 7 februari 2016 kreeg de toen 58-jarige beschuldigde, goed verzadigd met alcohol en cocaïne, het bericht dat zijn zoon in een vechtpartij zou betrokken zijn. Hij zou dit gaan oplossen. Onderweg timmerde hij, zonder enige aanleiding, een twee jaar oudere feestganger in elkaar. Die werd door de politie zwaargewond aangetroffen. Wat verder zou de dader aangevallen zijn door een groep jongeren waarna hij in zijn auto een priem met houten handvat ging halen. Omdat hij weigerde de bevelen van de politie om die priem te laten vallen op te volgen, moesten de verbalisanten pepperspray gebruiken om de opgefokte man te kunnen overmeesteren. Carnaval is duidelijk niet altijd, of voor iedereen, een feest... (JEK)