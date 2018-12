Cannabisplantage ontmanteld centrum Lanaken Jempi Welkenhuyzen Marco Mariotti

14 december 2018

17u30 0

Gisteren is een in werking zijnde cannabisplantage opgerold in een woning aan de Jan Rosierlaan, centrum Lanaken. Dat maakt politiezone LaMa bekend.

Er werden een 500-tal planten aangetroffen. De bewoners van het pand, de voormalige parketzaak Cybulka, twee mannen van 26 en 34 jaar oud, werden gearresteerd. Ze werden beiden verhoord en zijn vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Deze heeft hun aanhouding bevolen. Ze werden dan ook overgebracht naar de gevangenis van Tongeren.

Terplaatse is een sporenonderzoek uitgevoerd waarna de plantage is ontmanteld door een gespecialiseerd bedrijf. Er is tevens illegale stroom afgetakt. Het is blijkbaar reeds de tweede keer dat er drugs worden gevonden in het pand.

Het verdere onderzoek is in handen van het opsporingsteam van de politie Lanaken-Maasmechelen. Die zou zijn getipt door buurtbewoners.