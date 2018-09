Buurt wil snel actie tegen geluidsoverlast Esperanza 05 september 2018

Sinds zaal Esperanza grondig is gerenoveerd, regent het klachten bij de gemeente. De zaal kreeg een nieuw dak, nieuwe vloeren en sanitair, verlichting, verwarming en ventilatie. Maar het gebouw geluidsdicht maken, bleek blijkbaar geen prioriteit. Omwonenden dienden al tal van klachten in.





Wat een mooi renovatieproject moest worden tussen Koninklijke Harmonie De Hoop en het gemeentebestuur, dreigt een fiasco te worden. De fraai gerenoveerde feestzaal, goed voor een investeringstoelage van 650.000 euro, zorgt voor veel overlast in de buurt. Jan van Mirlo: "Bij een steakdag of een gouden bruiloft horen wij zo het bestek over de borden gaan en het eten oplepelen. Laat staan als er een fuif of een concert is." Volgens Van Mirlo is de gemeente zich bewust van de situatie. Er is al een geluidsdeskundige ter plaatse geweest. Maar blijkbaar kan de structuur van het gebouw de voorgestelde geluidswerende materialen niet dragen. Schepen Astrid Puts toont begrip: "De fanfare De Hoop investeerde in geluidsdempende maatregelen. Maar de overlast kwam ook omdat de deuren vaak open stonden. Daar zal nuop worden gelet." (WJL)