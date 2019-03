Bushalte voorbij vitrine aub Jempi Welkenhuyzen

02 maart 2019

11u24 2

Bakker Jean-Paul Gerets is boos. Sinds de werken aan de Maastrichterweg is zijn winkel dicht. Maar dat euvel is al verholpen. Niet zo, wat betreft de verplaatsing van de bushalte. Die komt straks net onder zijn slaapkamerraam en naast de vitrine van zijn zaak. Ook komt er een verkeerseiland, waardoor de klanten zijn parking niet meer vlot kunnen bereiken.

“ Samen met mijn buurvrouw zijn er al brieven geschreven naar De Lijn, naar minister Ben Weyts, maar niemand toont begrip. Men wil de bushalte opschuiven tot net onder mijn slaapkamerraam. Een bakker werkt ‘s nachts en slaapt overdag. Zo’n bushalte zorgt voor overlast. Ze zullen wellicht ook voor de vitrine staan. Nu al schuilen ze in het portiek van de buurvrouw, waardoor er beschadigingen zijn aan haar voordeur. En dat terwijl het perfect kan worden opgelost. Plaats de halte mét een hokje 25 m verder, tussen de twee inritten van de parkings. Dan stoort het niemand. En plaats een zebrapad tussen de twee bushaltes, zodat de kinderen veilig oversteken naar de school.”

De Lijn heeft laten weten dat het voorstel van de bakker technisch niet haalbaar is, vermits de gelede bussen dan het zebrapad overschrijden. Naar beschadigingen toe mag de buurt de financieel-administratieve dienst raadplegen en voor overlast verwijst men naar de lokale politie.

Bakker Gerets stapt alvast naar een advokaat.