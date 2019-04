Busbedrijf Heidebloem krijgt nieuwe uitvalsbasis. Jempi Welkenhuyzen

03 april 2019

Het bekende busbedrijf Heidebloem aan de Tongersesteenweg bereidt zich voor op de verhuis naar een nieuwe locatie. Tegen eind 2020 moet in Lanaken een volledig nieuwe site operationeel zijn. De koopakte voor de nieuwe terreinen wordt in juni van dit jaar nog getekend.

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe thuisbasis van Heidebloem. Het bedrijf verhuist naar een gloednieuwe vestiging met een oppervlakte van 2 hectare op industriezone Europark . Tegen eind 2020 zullen 90 bussen en 120 medewerkers hier hun hypermoderne, klimaatvriendelijke en goed uitgeruste vestigingsplaats hebben. Het betreft een investering van 3 miljoen euro voor nieuwe kantoren, workshop en bussen stelplaats. Eveneens meldt manager Philippe Samyn dat het bedrijf dit jaar al 2,7 miljoen euro heeft geïnvesteerd in nieuwe voertuigen, met name 5 autocars en 3 lijnbussen.

Heidebloem, een dochtermaatschappij van Hansea, is exploitant voor vervoermaatschappij De Lijn, autocartoerisme voor binnen- en buitenlandse reizen, personeels- en leerlingenvervoer.