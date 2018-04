Bunker BN11 bouwkundig erfgoed 20 april 2018

De gerenoveerde bunker langs het verbindingskanaal staat op de inventaris voor bouwkundig erfgoed. Sinds kort heeft dit ook juridische gevolgen, zoals zorg- en informatieplicht. De antitankbunker werd gebouwd in 1934 als onderdeel van de verdedigingslinie Briegden-Neerharen. Hij is eigendom van de NV De Scheepvaart, maar in licentie van de Stichting BN 11. Die restaureerde hem enkele jaren geleden. De bunker kent niet alleen een bouwkundige waarde, maar is intussen ook een toeristische trekpleister. Voor de renovatie was een gemeentelijke premie van 948 euro voorzien. Gehoopt wordt dat na de opname in de inventaris op termijn ook de bescherming volgt. Dan blijft de bunker nog meer gevrijwaard voor de toekomst en worden de inspanningen van de Stichting beloond met een financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap. (WJL)