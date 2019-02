Brons voor Ryan Cortjens Jempi Welkenhuyzen

03 februari 2019

12u04 1

Junior Ryan Cortjens scoort brons op het WK Veldrijden in Denemarken. Tranen van geluk bij zijn overwinning maar ook voor het goede nieuws dat zijn trouwe supporter Sylvi Thijs kankervrij werd verklaard.

Volgens de website ‘Wielrennen in Limburg’ was Ryan zeer emotioneel na de ceremonie op het podium, toen hij het goed nieuws vernam van zijn grote fan. Zijn bloemen brengt hij mee voor haar. Thijs is bekend als verzorgster en hulp in diverse wielerploegen. Daarnaast is ze letterlijk een ‘wielermama’ want moeder van renner Dennis Coenen. Zij volgde afgelopen weekend de wedstrijd op het grote scherm, vooraleer met vakantie te vertrekken naar Mallorca.

Dinsdagavond wordt Ryan gehuldigd door het schepencollege en genodigden.