Brievenbussen verdwijnen uit straatbeeld Jempi Welkenhuyzen

31 december 2018

14u14 0

De laatste 5 jaren is het volume verstuurde brieven met 20% gedaald. Een vijfde van de brievenbussen ontvangt dan ook minder dan 6 brieven per dag. Daarom gaat bpost de komende maanden het netwerk van rode brievenbussen aanpassen.

Zo verdwijnt vanaf maart de brievenbus voor het gemeentehuis, Jan Rosierlaan 1. Verder vallen de bussen Kerkveld 48 Veldwezelt, Staatsbaan 79 Neerharen en Steenweg 70 / 233 in Rekem weg. Het gaat om de minst gebruikte brievenbussen. Er zijn wel alternatieven in de buurt, waaronder post- of Kariboopunten, andere brievenbussen en zelfs het postkantoor in Lanaken - centrum is op loopafstand.

Maar 500 meter verplaatsing voor wie moeilijk te been is alsnog een grote afstand, zo blijkt, bij navraag in de buurt.