Brandstichter wordt geïnterneerd 15 mei 2018

De rechtbank in Turnhout heeft de internering bevolen voor Habib A. (43) uit Lanaken. De man verbleef in januari 2017 in de gevangenis van Turnhout. In de nacht van 16 op 17 januari merkte een cipier plots rookontwikkeling op in de cel van Habib A. Bleek dat de man een poging had gedaan om zijn kleding in brand te steken. Als enige reden gaf Habib A. op dat hij kwaad was. De man werd na de feiten onderzocht door een psychiater en die kwam tot de conclusie dat de beklaagde aan schizofrenie lijdt. Daarom besloot de rechtbank de man niet te veroordelen, maar hem te laten interneren.





(VTT)