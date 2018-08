Brandje in pas geopende Taverne De Krieckaert 03 augustus 2018

Pech voor de nieuwe uitbaters van Taverne De Krieckaert in het gelijknamige recreatiedomein. Niettegenstaande de elektrische installatie onlangs nog gekeurd werd, is er woensdag in de late avond een brandje ontstaan in de hoofdzekeringskast. Hierdoor is er heel wat schade ontstaan aan de kassa en apparatuur achter de bar. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het pand en de bosrijke omgeving verder in brand schoten. De kersverse uitbaters Dion en Leny Leijters bleven ongedeerd. Door de rook en waterschade is de keuken onbruikbaar. De zaak is momenteel gesloten.





" Er is heel wat schade opgetekend door de verzekeringsmakelaar. Ook is het dak open gezaagd door de brandweer voor verluchting. En alles moet uiteraard helemaal gekuist worden. Maar we hopen einde volgende week terug open te gaan", aldus Dion Leijters. (WJL)