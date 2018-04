Brand aan kasteel van Oud Rekem 30 april 2018

Zaterdagavond laat is de brandweerzone Oost Limburg opgeroepen voor een brand aan het kasteel van Oud Rekem bij Lanaken. Getuigen zagen kort na 23 uur plots rook komen uit één van de bijgebouwen, en zij sloegen meteen alarm bij de hulpdiensten. Zowel brandweerpost Maasmechelen als de collega's van Bilzen en Lanaken snelden ter plaatse. Het vuur situeerde zich in één van de meer vervallen stallingen achteraan. Omwille van het vele aanwezige hout was de brandweer tot drie uur gisterochtend bezig met nablussen. De schade bleef wel beperkt tot de niet meer gebruikte stallingen. (RTZ)