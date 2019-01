Bouwvakker schuldig aan moord op schoonbroer Uitlokking niet aanvaard door de jury

16 januari 2019

17u43 0 Lanaken De anders zo rustige bouwvakker Mariusz M. (53) stak op 28 februari 2017 zijn schoonbroer Dominik Szambelan (31) dood op het bedrijventerrein in Lanaken, waar de twee Polen samen werkten. Een overkill aan messteken, duidelijk bedoeld om te doden. Maar wel uitgelokt, pleitte de verdediging. De jury volgde niet en veroordeelde Mariusz voor moord. “Hij had het misdrijf voor ogen en heeft het ook effectief uitgevoerd.”

De jury oordeelde dat Mariusz zonder twijfel de intentie had om zijn schoonbroer Dominik op 28 februari 2017 te doden, toen hij hem met tien messteken neerstak. “De combinatie van de scherpe geweldpleging door gebruik van het mes als dodelijk wapen en het met grote kracht doelgericht toebrengen van de steekwonden in vitale lichaamsdelen kan niet anders uitgelegd worden dan dat het oogmerk om te doden voorop stond,” klonk de motivering.

Volgens de jury handelde de vijftiger ook wel degelijk voorbedacht. Ze haalden daarvoor de chatberichten aan die Mariusz de avond voor de feiten naar zijn dochter stuurde. En het vleesmes dat hij speciaal meenam naar het werk terwijl er een opgevoerde spanning was. “Hij achtervolgde het slachtoffer met het vleesmes in de hand en heeft hem vervolgens met grote kracht de fatale messteken toegebracht in de meest vitale lichaamsdelen.”

Van uitlokking was geen sprake, sloot de jury af. “Hij maakt niet aannemelijk dat hij werd uitgelokt door zware gewelddaden tegen zijn persoon. Hoe dan ook is het door hem gebruikte geweld niet in verhouding met de beweerde gewelddaden, zowel fysisch als psychisch.”

Openbare aanklager Patrick Boyen had in zijn requistoir ook gehamerd op het voorbedacht plan van Mariusz. ‘De kroniek van een aangekondigde moord’ noemde hij de zaak. “Na die eerste steken in de bestelwagen, waar Mariusz duidelijk de aanvaller was en niet de verdediger, had hij nog kunnen stoppen. Maar dat deed hij niet. Getuigen zagen hoe Dominik daarna wegvluchtte. Strompelend voor zijn leven, terwijl hij in de rug gestoken werd door zijn belager. Ze zagen hoe Mariusz daarna met zijn knie op hem ging zitten en hem meerdere keren in de borststreek stak. Dominik is koelbloedig afgemaakt.” Het bericht dat Mariusz de avond voor de feiten naar zijn dochter stuurde was volgens de aanklager ook doorslaggevend. Als ik hem dood, ga je dan nog van mij blijven houden. Ja, natuurlijk zal ik dat doen, smiley. “Dat is niet zomaar een Poolse uitdrukking. Het bericht toont duidelijk aan dat de planning om Dominik te doden vast stond de avond voor de feiten en de volgende ochtend ook werd uitgevoerd.”

Ook Jorgen Van Laer, de advocaat van het 8-jarig zoontje van het slachtoffer, motiveerde het moordplan. “Ik heb voor assisen zelden zo’n mooi voorbeeld van voorbedachtheid zwart op wit op papier gezien. De emmer van de introverte Mariusz liep over. Toen zijn dochter hem op de chat vertelde dat Dominik haar seksberichten had gestuurd en haar een geheim over hem wilde vertellen. Mariusz kondigt zijn plan dan zelfs letterlijk in stappen aan aan zijn dochter. Een: nu heb je me in een zeer moeilijk parket gebracht. Twee: morgen gaat het ontploffen. En drie: als ik hem dood, ga je dan nog van mij blijven houden? Het straffe is dat hij dat de volgde dag dan ook nog uitvoert.” Mariusz nam volgens Van Laer een vlijmscherp vleesmes met een lemmet van 20 centimeter mee in zijn knapzak om zijn plan uit te voeren. “Dat mes had hij anders nooit bij, getuigde ook de ploegbaas. Hij zegt dat het mes diende om er worst mee te snijden. Dat moet dan nogal een karbonkel van een worst geweest zijn!” Het stoorde de raadsman ook dat Mariusz nog geen spijt betoonde. “Leg dat eens uit aan een jongetje van acht jaar oud dat zijn vader kwijt is. En dat bang is, dat hij nu ook nog zijn moeder zal verliezen. Ik zal hem moeten zeggen dat Mariusz nooit sorry zei dat hij zijn vader doodde. Hoe gevaarlijk is die man dan wel?”

Uitgelokt

Jan Keulen, de advocaat van Mariusz had een heel andere mening. “Ja, hij is schuldig aan doodslag, maar niet aan moord,” probeerde hij de jury te overtuigen. “En hij werd uitgelokt door Dominik.” De feiten werden volgens de raadsman door Mariusz gepleegd onder invloed van hevige emotie. Hij weerlegde de voorbedachtheid. “Hij had dat mes niet bewust meegenomen. Het lag toevallig op tafel omdat hij er de avond voordien tomaten mee had gesneden.” Ook de chatgesprekken met dochter Angelika waren volgens hem helemaal niet zo doorslaggevend. Het bericht dat Mariusz in het Pools naar zijn dochter stuurde, of ze nog van hem zou blijven houden als hij Dominik zou doden, was niet helemaal juist vertaald. En al helemaal niet letterlijk bedoeld. “Kijk hoe zijn dochter daarop reageert. Met een blozende smiley. Dat bewijst toch dat zij dat bericht niet letterlijk opvatte en dat hij het ook zo niet bedoelde.” De plaats en de tijd van de feiten klopten ook niet. “Als hij een plan had, dan zou hij dat toch niet uitvoeren op de parking van het werk, waar zeker 13 bouwvakkers onmiddellijk hadden kunnen ingrijpen. En in een voertuig met een draaiende motor, waarvan de chauffeur elk moment kon terugkomen.” De steekpartij kwam er volgens Keulen niet door het grote geheim dat Dominik over Mariusz wilde vertellen. Dat hij een pedofiel zou zijn. Dominik lokte zijn dood zelf uit omdat hij ontplofte. Toen Mariusz hem zei dat hij zich niet met zijn dochters moest bezig houden maar met zijn eigen vrouwen: J. en vooral A.K. Die geheime, buitenechtelijke verhouding van Dominik met zijn nicht mocht niet uitkomen, want dat zou een schande zijn voor de familie. “Dominik is furieus beginnen te schelden en te dreigen. Hij was blind van woede. Mariusz was bang en nam het mes om hem af te schrikken.” De overkill aan messteken waren volgens de raadsman ‘emotioneel, affectief en reactief geweld’. Na een zeer zwaar verwijt van Dominik: ‘Uit wat voor een hoer ben jij geboren?”

Laatste woord

In zijn laatste woord zei Mariusz dat hij de klok zou willen terugdraaien, maar dat hij besefte dat dat niet kon. “Ik heb spijt dat Dominik er niet meer is. Ik vind het jammer dat zijn vrouw J. nu alleen is en dat zijn kleine jongen zal opgroeien zonder vader. Ik ben zelf ook opgegroeid zonder vader dus ik weet hoe pijnlijk dat dat is.” Hij besefte dat hij de familie van Dominik, die tot voor kort ook zijn familie was, veel pijn had gedaan.

Zelf misbruikt

De beschuldigingen over het misbruik van zijn dochter hadden hem zelf veel pijn gedaan. “Er zijn hier veel leugens verteld. Die beschuldigingen zijn heel beledigend voor mij (snikkend).” En dan volgde iets wat hij zelf nog nooit verteld had. “ Ik ben vroeger zelf misbruikt in het kindertehuis. Dat heeft mij getekend en ik zal dat nooit vergeten. Ik weet dus wat het betekent en ik zou nooit mijn kleinkind of een ander kind misbruiken.”

Een plan had hij niet om Dominik te doden. “Ik heb er nooit over nagedacht. Ik wilde gewoon rust hebben. Daarom was ik ook ergens anders gaan wonen. Alles is zo snel gebeurd. Ik heb het nooit gewild. Mijn excuses aan iedereen. Ik kan mijn leven nu alleen maar in jullie handen leggen.”

Morgen volgt de strafmaat.