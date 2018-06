Borrelmenneke voor distillerie Senden 15 juni 2018

Onlangs werd op Sint Pieter (Oud- Rekem) bij de distillerie Senden het 'Borrelmenneke' onthuld. Beeldhouwer Fons Exelmans ( bekend van de film 'de Witte') zette een Bourgondisch ventje neer die zich tegoed doet aan een Rekemse jenever. Het bronzen beeld is 80 cm hoog en staat op een marmeren voet en een groenperk. Het was een opdracht van de vzw Renovatie, geleid door commissievoorzitter Leonard Delwaide. De vzw plaatste eerder al de Minderbroeder naast de Paterskerk en bekostigde de restauratie van de 17e eeuwse beelden in de Museumkerk.





(WJL)