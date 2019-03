Bonte storm barst los Jempi Welkenhuyzen

01 maart 2019

Na de ‘Alaaftrap’ en de machtsoverdracht barst de bonte storm van carnaval los over Groot-Lanaken. De enige gemeente waar drie dagen na elkaar even veel optochten plaatsvinden, nl Lanaken, Rekem en in Smeermaas. En waar de straatcarnaval voor één grote polonaise zorgt.

Prins Patrick 2, samen met jeugdprinsenpaar Noa en Liam, zullen na het kindercarnaval en het ‘ aajdwieverbal’ zondag de 46e Béssemkaravaan op gang trekken. Tussen de 60 groepen, ‘zaate Herremeniekes’ en ‘einzelgängers’ uit de brede regio, ook gasten van Schakkebroek, Vilvoorde en zelfs uit Leiderdorp Zuid-Holland! Lokale Radiozender Lanaken, LRL, verspreidt simultaan de muziek over diverse praalwagens.

Het centrum van Lanaken is verkeersvrij. De gemeente en de Raod van Laon tot Aoke zorgen voor carnavalsbussen om van kroeg naar kroeg te rijden buiten het centrum. Alle info is te vinden op de website: www.deraodvanlaontotaoke.be