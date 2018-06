Boetes tot 15.000 euro gevorderd voor kasteeltoren die bijna instort 20 juni 2018

Kasteel Reckheim vzw en Domein Reckheim nv riskeren een boete van elk 2.500 euro, voormalig bestuurder J. één van 1.000 euro, omdat ze niet de nodige herstelwerken uitvoerden aan het kasteel in Rekem. Daardoor dreigt er instortingsgevaar voor de noordwestelijke toren. Na vermenigvuldiging met de opdeciemen kunnen de boetes oplopen tot 6.000 en 15.000 euro.





De openbare aanklager vroeg ook om de drie een grote effectieve dwangsom op te leggen om te voorkomen dat ze de herstelwerken aan het kasteel, dat in 1994 als beschermd moment werd geklasseerd, nog langer zouden uitstellen. "In juni 2013 hebben de drie een onderhoudsvergoeding aangevraagd en gekregen voor dit monument. Maar daarna is er niets meer gebeurd en in augustus 2014 werd vastgesteld dat de noordwestelijke toren, die dringend moest hersteld worden, op instorten stond," beschreef de aanklager.





Behalve het instortingsgevaar van de toren kwamen er in het verleden ook al grote gevelstenen los van het kasteel. De dienst Erfgoed startte daarom een kortgeding tegen de partijen, die in 2007 eigenaar werden van het kasteel. In een daaropvolgend arrest werd bevolen de nodige restauratiewerken uit te voeren.





De verdediging haalde aan dat de eerste fase van de herstelling wel degelijk werd uitgevoerd maar dat er daarna discussie ontstond met de dienst Erfgoed over de verdere uitvoering van de werken. Vonnis op 5 juli. (VCT)