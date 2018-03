Boete met uitstel voor niet dragen van gordel 16 maart 2018

Een 60-jarige man uit Lanaken krijgt een boete met uitstel voor het niet dragen van de veiligheidsgordel op een parking in Lanaken. De man moest als chauffeur enkele leveringen doen en werd voor het niet dragen van de veiligheidsgordel op de bon geslingerd. Tegen de politierechter in Maaseik verklaarde de man dat de agent hem niet had mogen verbaliseren en niet akkoord was met de boete.





"Het was op een parking en niet op de openbare weg." De rechter legt een boete van 160 euro op met uitstel. De chauffeur mag geen nieuwe veroordelingen oplopen binnen het jaar, anders moet hij de boete toch betalen. Voor de gemaakte gerechtskosten van bijna 100 euro moet hij wel opdraaien. (GBO)