Bewoners zijn hondenpoep beu Jempi Welkenhuyzen

27 maart 2019

Hondenpoep op het voetpad of in het gras zorgt voor overlast en ergernis. Het politiereglement is nochtans duidelijk: elke hondeneigenaar is verplicht de poep van de hond op te ruimen. De gemeente Lanaken heeft aan de bewoners van Smeermaas een open brief gericht.

Tijdens de recente zwerfvuilactie lagen er ongelofelijk veel hondendrollen. Vooral de buurt van de Haegendoornstraat, het Bauduinplein en de Kanaaldijk wordt in eerste instantie geviseerd. Dat blijkt uit de klachten van omwonenden en bezoekers bij het gemeentebestuur. De baasjes zijn vaak bekend in de buurt. “Eigenaars van honden moeten een hondenzakje bij hebben en de poep oprapen, ” aldus burgemeester Marino Keulen, “ De volgende maanden zal hierop strenger worden toegezien door de bevoegde gemeenteambtenaren en de politie. Ze kunnen een administratieve geldboete uitschrijven tot 350 euro bij elke overtreding.”