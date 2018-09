Bewoners vragen staat van bevinding van hun woning bij wegenwerken 07 september 2018

De wegenwerken aan de Maaseikersteenweg schieten vlot op. Hierna komt de Maastrichterweg aan de beurt. Bewoners hebben intussen vastgesteld dat bepaalde woningen op de steenweg schade hebben opgelopen. Dit zou zijn veroorzaakt door de vele trillingen van de bulldozers, walsen, trilplaten en vrachtwagens.





Daarom wil men zich in de Maastrichterweg nu reeds indekken tegen mogelijke nadelen en een staat van bevinding van hun woonst laten opstellen door een gerechtsdeurwaarder uit Maasmechelen. De iniatiefnemers willen dit in groep doen om de kosten te drukken.





Er hebben zich al meerdere kandidaten gemeld.





Wie interesse heeft, kan meer informatie krijgen bij Horry Packlé of Richard Hollands. (WJL)