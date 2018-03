Bewoners klagen Maaslands Huis aan na 'asbestwerken' 09 maart 2018

03u04 0 Lanaken Buurtbewoners van de Sint-Servaeswijk in Lanaken gaan klacht neerleggen tegen het Maaslands Huis, de sociale huisvestingsmaatschappij. Volgens de wijk heeft de aannemer bij de renovatiewerken onvoorzichtig gewerkt bij het afbreken van asbestplaten en hielden ze zich pas aan de regels nadat er beelden lekten op sociale media.

Volgens het Maaslandshuis - die stalen liet afnemen - zijn de drempelwaardes voor asbest in de omgeving nooit overschreden. "Maar ook in de huizen blijkt er al langer asbest te zitten die vrij komt", zegt Wouters. Bij buurtbewoner Ivo Engelen die al meer dan dertig jaar in de wijk woont, werden stalen genomen van de afgeschilferde vloertegels in het huis. Daaruit blijkt het om witte asbest te gaan. "We maken ons zorgen om hoe het verder moet. Recent belde ik nog om te vragen wanneer ze de vloer herstellen, maar dat zou weer weken duren."





Maaslands Huis verzekert Engelen er van dat het niet schadelijk is. Initiatiefnemer Marc Wouters, zal de bewoners van de wijk samen roepen en laat weten dat er zéker een petitie komt. "We eisen duidelijkheid over de situatie én de gevolgen. Hier zijn al meerdere mensen gestorven aan long-, longvlies-, schildklier- en keelkanker hebben. Allemaal toeval?", vraagt hij zich af. (MMM/WJL)